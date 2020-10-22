Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çöp konteynerleri özel araçla dezenfekte ediliyor

Çöp konteynerleri özel araçla dezenfekte ediliyor

Çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi

Çöp Konteyneri Trol 

-Temizlik görevlisi ekiplerin çalışması
-Temizlik görevlisinin açıklamaları

( ERZURUM )- Yakutiye Belediyesi’nden bir yenilik daha ERZURUM

- Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Erzurum Yakutiye Belediyesi örnek mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Salgının başladığı ilk günden itibaren başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere alınan çeşitli önlemlerle halkın sağlığını ön planda tutan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar çöp konteynerlerini dezenfekte edebilmek açısından özel bir aracı belediyenin filosuna kazandırdı. Belediye bünyesine kazandırılan araçla 44 mahalle ve köyde bulunan 3 bin 500 çöp konteyneri belirli periyodlarla dezenfekte edilerek halkın sağlığını en üst seviyede tutulacak. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açılamada; “Yakutiye Belediyesi olarak Korona virüs salgının başladığı ilk günden itibaren tedbirlerimizi en üst seviyede tutmayı başardık. Gerek dezenfekte çalışmalarımız ve gerekse denetimlerimizle salgını ilçemizde kontrol altına alabilmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Bu kapsamda belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza daha sağlıklı bir yaşam ve hizmet sunmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı