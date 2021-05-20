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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çöp konteynerinin yanında duygu sömürüsü yapan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı

Çöp konteynerinin yanında duygu sömürüsü yapan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı

Zabıta ekiplerinin şahsı uyarması

Çöp Konteyneri Duygu Sömürüsü Çalışan Gazeteciler Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Şahsın görüntü çeken basın mensuplarına saldırması
-Şahsın zabıta ekiplerine saldırması
-Şahsın polis ekipleri tarafından göz altına alınması
-Genel ve detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Duygu sömürüsü yaptı, yetmedi zabıta ekiplerine ve çekim yapan gazetecilere de saldırdı DÜZCE

- Düzce’de şehir merkezinde çöp konteynerinin yanında çöpten topladığı yiyecekleri yiyerek duygu sömürüsü yapan şahsı zabıta ekipleri merkeze götürmeye kalkınca ortalık karıştı. Uzun süre zabıta ekiplerine diren şahsın şehir dışından gelerek Düzce’de para toplayan dilenci olduğu ortaya çıktı. Düzce’ye şehir dışından gelerek duygu sömürüsü ile insanlardan para topladığı belirlenen şahıs şehir merkezinde çöp konteynerinin yanında oturmaya başladı.
Çöpten topladığı yiyecekleri yiyen ve bu şekilde insanlardan para toplayan şahsı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi. Müdahale etmeye çalışan zabıta ekiplerine şahıs direndi. Zabıta ekiplerine zor anlar yaşatan şahıs yere yatırılarak kontrol altına alınabildi. Ayrıca şahıs olay anını çekmeye çalışan gazetecilere de saldırdı. Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zabıta ekipleri şahsı ifadesi alınmak ve işlem yapılmak üzere polis ekiplerine teslim etti. Edinilen bilgilere göre şahsın yapılan GBT Sorgusunda isminin Ferdi G. olduğu ve içlerinde hırsızlık 30 farklı sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Zabıta ekipleri şahsın üzerinden çıkan 75 TL'ye el koyarken polis ekipleri de şahsı gözaltına aldı.
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