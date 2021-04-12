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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çöp kamyonunun altında kalan genç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun altında kalan genç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

İtfaiye çalışmaları

Polis Bild Bisiklet 

-Sağlık ekipleri çalışmaları
-Olay yeri inceleme
-Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de sokağa dönüş yapmak üzere olan çöp kamyonuna arkadan çarpan bisikletli genç, aracın altında kaldı- Çöp kamyonunun altında acı içinde kıvranan genç saatlerce süren kurtarma çalışmasına rağmen kurtarılamadı İSTANBUL

- Arnavutköy’de dönüş yapmaya çalışan çöp kamyonetine arkadan çarpan bisikletli genç, aracın altında kaldı. Acılar içinde kıvranan genç, saatlerce süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri toplayan çöp kamyonu Fatih Caddesi üzerinden sokağa dönmek istedi. 18 yaşındaki Raşit Vahap K. de bisikletiyle hareket halindeydi. Bu sırada arkadan gelen genç, bisikletini durduramayınca kamyona çarpıp aracın arka tekerleklerinin arasında sıkıştı. İnanılmaz kazayı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genci kurtarmak için çalışma başlattı. Acı içinde kıvranan genci kurtarmak için saatlerce uğraşıldı. Ancak Raşit Vahap K. saatlerce süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ilişkin soruşturma başlatıldı. (BT-RU-
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