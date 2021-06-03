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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çöp kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Çöp kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza yapan çöp kamyonu

Polis Cenaze Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Trol 

-Olay yeri incelemesi yapan polis
-Olay yerinden detay
-Bekleyen vatandaşlar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da çöp kamyonun çaptığı kimliği belirlenemeyen kadın hayatını kaybetti. Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tebliğ Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 42 FJC 92 plakalı çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası çöp kamyonu şoförü Murat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. (RÇ-AH-
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