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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Kaza yerinde yaralılara müdahale

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Su Kanalı Direksiyon 

-Yaralı ambulansa taşınması
-Olay yeri detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki Metin Tetik yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesine ait çöp kamyonu TOKİ rampalarında havanında yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Ardından savrulan çöp kamyon su kanalını geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Erkan Subay ile Adnan Coşkun araç içinde sıkışarak yaralandı. Olay anında tesadüf eseri gene AFAD ekipleri yaralıları araç içinde çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken yaklaşık yarım saat kaza nedeniyle kapalı olan Bilecik-Bozüyük karayolu yaralıların hastaneye kaldırılması ardından tek şeritten verildi.
Araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekileceği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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