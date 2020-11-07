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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı - İZMİR

Çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı - İZMİR

- Foça Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında yangın - Yangının etkili olduğu bölge İzmir 'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı - Foça Kaymakamı Ali Çetin: - "Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor"İZMİR (AA) - İzmir 'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Foça Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana saçradıÇevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yangının saat 06.00 sıralarında çıktığını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirten Çetin, "Günün aydınlanmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına havadanda müdahale başladı.
Alanda fazla ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.

Ormana Muhabir Ormanlı 

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