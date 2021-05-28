Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
'Conolar'ın hayatı film oluyor

'Conolar'ın hayatı film oluyor

Yazar Meltem Yılmaz ve Yönetmen Şahin Yiğit ile röp

Alışkanlık Beyaz Perde Uluslararası Festival Belgesel Film 

-Belgesel film setinden fotoğraflar

( ADANA ) "Conolar"ın hayatı film oluyor- Adanalı "Conolar" uluslararası arenaya taşınacak- Adana’da çekimlerine başlanan belgesel film, “Bütün Mümkünlerin Kıyısında”, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya katılacak ADANA

- Adana adliyelerinde çıkardıkları kavgalarla hafızalara kazınan Conolar’ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor. Tarih boyunca ve günümüzde sosyokültürel farklılıklarıyla öne çıkan Adana’da dikkat çekecek önemli bir belgesel film hazırlığına başlandı. Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı, Adana’nın bereketli topraklarında doğup büyüyen Meltem Yılmaz ile “Koku’nun Serüveni” belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana’nın Cono Aşireti’ni izleyici ile buluşturmak üzere bir araya geldi. Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimleri, Adana’da başladı.
Yazar Meltem Yılmaz’ın “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” adlı kitabındaki bir hikayeden uyarlanan film, Cono Aşireti’ni yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil, günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle izleyici ile buluşturacak. “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” projesi, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya hazırlanıyor. (ADN-ADN-Y)
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement