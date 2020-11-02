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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çölyak hastalığı veya gluten alerjisi olanlara ünlü restoranda özel tarifler

Çölyak hastalığı veya gluten alerjisi olanlara ünlü restoranda özel tarifler

Restoran işletmecisiyle röportaj

Hastalık Kuru Fasulye Salar Hassasiyet 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Karadeniz mutfağının geleneksel tariflerini özel reçeteleriyle yorumlayan ünlü Karadeniz restoranında, çölyak hastalığı olan veya glutene alerjisi olan kişiler rahatlıkla yemek yiyebilecek. Gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları için dışarıda yemek yeme sıkıntısı Karadeniz mutfağının geleneksel tariflerini özel reçeteleriyle yorumlayan restoranda son buluyor. Gluten ile Çölyak hastalığı konusunda her geçen gün hassasiyet artarken, gıda üreticileri de glutensiz ürünler konusunda daha hassas hale geldi. Gluten intoleransı olanların yanında bağırsak sağlığını korumak isteyenler de son dönemlerde glutensiz yiyeceklere merak salarken bu hastalıktan dert yananlar için Nalia Karadeniz Mutfağı’nda geleneksel tarifler özel reçetelerle yorumlanıyor. İstanbul’da Anadolu Yakası ve Avrupa yakasındaki şubelerinde çölyak hastalığı bulunanlara ve gluten hassasiyeti bulunanlara yönelik hizmet sunan için Nalia Karadeniz Mutfağı’nın işletmecisi Süleyman Tarakçı, “Bizdeki birçok ürünü çölyak hastalığı olan veya glutene alerjisi olan birçok kişiler rahatlıkla tüketebilir” dedi.
Ülkemizde birçok yöresel mutfağın kendi içerisinde farklı özellikler taşıdığını aktaran Tarakçı, “Biz Karadenizli olarak Karadeniz mutfağını temsil ediyoruz. İstanbul Avrupa yakasında bir, Anadolu yakasında iki şube ile yöresel mutfak hizmeti veriyoruz. Bizim mutfağımızı ön plana çıkartan en önemli özelliklerden birisi glutene karşı duyarlı olmamız. Bizdeki birçok ürünü çölyak hastalığı olan veya glutene alerjisi olan birçok kişiler rahatlıkla tüketebilir. Mısır unu ile yapılan mıhlama, kuru fasulye, karalahana çorbası ve sarması gibi yiyeceklerimiz çölyak hastalığı olan veya glutene alerjisi olan herkes rahatlıkla yiyebilir. Yöremizde farklı ürün grupları da var. Şerbetlerimiz ve tatlılarımız bunlara dahil” dedi.

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