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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çökme tehlikesi bulunan binanın istinat duvarı böyle çöktü... Duvarın çökme anı anbean kamerada

Çökme tehlikesi bulunan binanın istinat duvarı böyle çöktü... Duvarın çökme anı anbean kamerada

İstinat duvarının çökme anı

( ANKARA -TEMİZ GÖRÜNTÜ) ANKARA

Çökme Anı Kamera İstinat Duvarı 


- Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan binanın istinat duvarı tamamen çöktü. Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak’ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanının kazı sonucu altı tamamen boşalan istinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı.
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