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Çöketme'de yangına müdahale sürüyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çöketme'de yangına müdahale sürüyor

Çöketme'de yangına müdahale sürüyor

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

Orman Yangınları Yangın Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-ALEVLERDEN GÖRÜNTÜ

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağarken, ekiplerin kahramanca müdahalesi sonucu alevler evlere sıçramadı.28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken alevler Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesine dayandı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle ünlü Çökertme Koyundaki yerleşim yerleri boşaltıldı.Alevler, Geren mevkiinde akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı.Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.
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