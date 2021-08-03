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Çökertme’ye kül yağıyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çökertme’ye kül yağıyor

Çökertme’ye kül yağıyor

Yanan alandan detay

Orman Yangınları Kayalı Yangın Orman Yangını Helikopter 

-Yoğun duman
-Söndürme çalışmaları

( MUĞLA -EK)- Rüzgar alevleri güçlendirdi MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesindeki orman yangını, sabah saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı. 28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı.
Gerek mevkiinde, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı. Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor. (AG-
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