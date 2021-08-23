Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çökertilen uyuşturucu çetesinin şüphelilerinden pes dedirten sözler: “Ünlü olduk mu ünlü?”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çökertilen uyuşturucu çetesinin şüphelilerinden pes dedirten sözler: “Ünlü olduk mu ünlü?”

Çökertilen uyuşturucu çetesinin şüphelilerinden pes dedirten sözler: “Ünlü olduk mu ünlü?”

Çete üyelerinin geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilmesi

Güvenlik Önlemi Şafak Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri Uyuşturucu Çetesi 

-Çete liderinin iyi çek ve ünlü olma talebi
-Zanlıların adliyeye çıkarılışı

( ADANA )- Kozan’da uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 tutuklama ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü, özel harekat polisleri ve özel eğitimli narkotik köpeği Oskar ile yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve hassas burun narkotik köpeği Oskar ile yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 10 kişi, Kozan Adliyesine çıkarıldı.Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 kişinin gözaltı kararı sonrası 10 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda T.S., A.C., İ.İ., M.İ., S.S., S.K., Ü.S., İ.B. ve K.G., M.Y.’nin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Narkotik köpekleri ile yapılan eş zamanlı baskınlarda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bugün adliyeye çıkarılan 10 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uyuşturucu çetesi zanlıları: “Ünlü olduk mu ünlü”Uyuşturucu ticaretinden ve çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar adliyeye getirilirken gazetecilerden ilginç bir talepte bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen T.S., "Çekin çekin iyi çekin" dedi, diğer zanlı ise, "Ünlü olduk mu ünlü" diyerek pes dedirtti.3 şüphelinin covid testi pozitif çıktıKozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İ.İ., A.C., S.K. isimli şahısların ise covid testleri pozitif çıkması sebebiyle özel koruma kıyafetleri ile ifadeleri alınarak hafta sonu yapılan sorgularında diğer gözaltındakilerden ayrı bir şekilde tutularak, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı