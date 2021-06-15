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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü

Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü

Yoldan genel görüntü

Jandarma İş Makinesi Tarım Karabağ Karahisar 

-Yarık ve göçüklerden drone görüntüsü
-Yolda toplanan vatandaşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da yol bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu, yarıklar oluştu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde köy yolunda çökme meydana geldi. Karayolunun boş olması olası bir kazanın önüne geçerken, yol ile birlikte yanındaki tarım arazilerinde yaklaşık 15 metre boyunda ve 80 santimetre genişliğinde yarık oluştu. Olay, Bolvadin-Derekarabağ köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde yoldan geçmek isteyen araç sürücüleri yolda çökme meydana geldiğini ve yarıklar olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma hemen yolu ulaşıma kapatarak güvenlik gerekçesi ile geçişlere izin vermedi. Bölgede yapılan incelemede, yarıkların karayolu ile birlikte yolun yanından geçen tarım arazilerinde de geçtiği tespit edildi. İncelemede yarılan kısmın yaklaşık 15 metre boyunda ve 80 santimetre genişliğinde olduğu görüldü.
Olayın ardından jandarma ekiplerinin talebi ile bölgeye gelen iş makinesi kum ile yolda ki yarık ve göçükleri doldurdu. Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk de bölgeye gelerek incelemeler yapıp yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, bölgedeki yarık ve göçükler İhlas Haber Ajansı

kameramanları tarafından havadan drone ile de görüntülenirken, yolda çökme ve yarıkların sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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