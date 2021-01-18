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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı

Çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Kar Temizleme 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Sundurmanın altında kalanları kurtarma çalışması
-Mahalle sakinlerinin çığlık atması
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Olay yerinden genel görüntüler
-Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş'in açıklamaları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hatip Sokak üzerinde çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı. Olay, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde bulunan üç katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı birinci katın sundurmasının çökmesi sonucu, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay sonrası mahalledeki vatandaşlar, sundurma ve karın altında kalan vatandaşları kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralanan Hasan Duman, Adem Günay, Paşa Çırakoğlu’nu karın altından çıkartarak ambulansa alınmasını sağladı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yatığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, sundurma çökmesi olduğunu, 3 kişinin yaralandığını, yaralı vatandaşları sağlık ekiplerine teslim ettiklerini ifade etti.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri bölgede kar temizleme çalışması yapmaya başladı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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