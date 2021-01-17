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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi

Çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi

Ekiplerin incelemesinden detay

Polis Ahşap Ev Yağışlı Hava 

-Çöken ahşap evden detay
-Bekçi ile röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta Kale Projesinin yürütüldüğü alanda çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre olay, saat 00.45 sıralarında kent merkezi Gökmedrese Mahallesi kale mevkiinde meydana geldi. Kale Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü eski ve kullanılmayan iki katlı ahşap ev yağışlı havanın da etkisiyle çöktü. Ahşap evin çöktüğü ihbarında bulunulması üzerine olay yerinden polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde çöken binanın altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekipler, yapılan incelemelerde olumsuz bir durumla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.
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