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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çöken evin altında kalan keçi kurtarıldı

Çöken evin altında kalan keçi kurtarıldı

Keçinin kurtarılması

Ahşap Ev Keçi Yardım Talebi Trol 

-AFAD ve itfaiyenin çalışması

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da çöken metruk evin altında kalan keçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Uzunoluk Köyü Aynacılar Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap ev, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken evi kontrol etmek için giden köylüler, bir keçinin göçük altında kaldığını gördü. Bunun üzerine köylüler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine köye giden AFAD ve itfaiye ekipleri, göçük altında kalan keçiyi sağ çıkartarak sahibine teslim etti. Köylüler, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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