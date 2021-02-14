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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay yerinden genel ve detay görüntüler,

İstinat Duvarı Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntüler,
-Olay yerinde yapılan incelemeler,
-Genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir evin avlusunda bulunan istinat duvarını yıkmak isteyen işçi, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ziyed Ağcı (34), bir evin avlusunda bulunan istinat duvarını yıkmak istedi. Bu esnada geri itmek istediği istinat duvarı Ziyed Ağcı'nın üzerine devrildi. Devrilme sonucu molozların altında kalan ve kafasını sert biçimde duvara çarpan talihsiz işçi ağır yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan talihsiz işçi, 112 sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ziyed Ağcı hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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