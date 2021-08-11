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Çöken çatı enkazı altında kalan 2. işçi ölü olarak çıkartıldı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çöken çatı enkazı altında kalan 2. işçi ölü olarak çıkartıldı

Çöken çatı enkazı altında kalan 2. işçi ölü olarak çıkartıldı

arşiv-

( TRABZON ) TRABZON

Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Altın Sağanak 


- Trabzon’un Of ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu 2 inşaat işçisi çöken çatının altında kaldı. Enkaz altında kalan işçilerden biri yaralı, diğeri ölü olarak çıkartıldı. Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Trabzon’un Of ilçesinin Ballıca mahallesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı çökerken, çöken çatının altında Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20) isimli 2 inşaat işçisi kaldı. Çevredeki vatandaşların AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile kurtarma çalışması başlatılırken, işçilerden Serkan Yağız yaralı olarak uzun uğraşlar sonrası enkaz altından çıkartıldı. Yağız ambulansla Of Devlet Hastanesine ardından da KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Sağlam ise çatı enkazı altından tüm uğraşlara, rağmen ölü olarak çıkartılırken, cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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