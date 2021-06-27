Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Çöken binanın ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e tepki

Çöken binanın ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e tepki

Şükrü Genç'e yönelik tepkiler

-Şükrü Genç'in vatandaşa tepki göstermesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy'de çöken binanın enkazında kendisine tepki gösteren bir grup vatandaş ile karşı karşıya geldi. Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, senin kim olduğunu biliyorum, kahpelik yok" diyerek vatandaşa tepki gösterdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy'de çöken binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Bu sırada bir grup vatandaş Şükrü Genç'e tepki gösterdi. Tepkilere sinirlenen Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, ben senin kim olduğunu biliyorum. Kahpelik yok" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement