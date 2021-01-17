Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çöken binadan acı haber

Çöken binadan acı haber

-Arşiv

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Yaşlı Kadın Hastane Nadan Şili 


- Gaziantep’te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altından çıkartılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Şahinbey İlçesine bağlı Savcılı Mahallesi Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Fatma Rahman (60) itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen göçükte moloz yığınlarının altından kalan ve kendi imkanları ile çıkan Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi’nin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı