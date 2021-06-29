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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çöken ağılda 150’ye yakın küçükbaş hayvan göçük altında kaldı

Çöken ağılda 150’ye yakın küçükbaş hayvan göçük altında kaldı

-Kurtarma çalışmalarından droen görüntüsü

Altın Karahisar Göç Kaçış Hayvan 

--Kurtarılan hayvanlardan görüntü
--AFAD ekiplerinin kurtarılan hayvanlara pet şişe ile su vermesi
--Çevreden genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- AFAD göçük altından hayvanları çıkarmaya devam ediyor- Kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çöken ağıl inşaatında göçük altında kalan küçükbaş hayvanları kurtarma çalışması devam ediyor. AFAD ekipleri göçükten çıkardıkları koyun ve kuzuları sakinleştirmek için pet şişeler suç içermeye çalışırken, göçük altında 150’ye yakın hayvanın kaldığı belirtildi. Olay, Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ağıl inşaatı çalışması sırasında çayı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken 300 yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kadı. Çevredekilerin yardımı ile göçük altında kalan 150’ye yakın küçükbaş hayvan çıkarılırken molozların arasında kalanlar içinse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler hayvanları çıkarmaya başlarken bazılarının ise telef olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri göçük altından çıkardıkları koyun ve kuzulara pet şişeler ile su vererek sakinleştirmeye çalışırken, göçükten çıkan hayvanların ise can havliyle kaçışmaları dikkatlerden kaçmadı. Kurtarma çalışması ise bölgeye vinç çağrılırken, olay yerindeki çalışmalar İhlas Haber Ajansı

kameramanları tarafından drone ile görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor. (GC-
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