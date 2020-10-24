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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının yapıldığı görüntüler ortaya çıktı

Çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının yapıldığı görüntüler ortaya çıktı

vatandaşların yıkılmadan önce çektiği görüntüler

Toprak Kayması Yıkım Çalışmaları Trol 

-yıkıldıktan sonra tozlu görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının yapıldığı görüntüler ortaya çıktı. Bursa Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi’nde bir şirket tarafından kontrollü olarak yıkımına başlanan 9 katlı bina meydana gelen toprak kayması sonucu dün akşam 18.00 sıralarında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çökmeden önce yıkım yapılırken vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşın, AFAD, MAK, NAK, ANDA ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla göçükte, yaralı ya da can kaybı olmadığı tespit edildi. Toprak kayması sonucu yıkıldığı belirlenen binanın yakınındaki bir bina da boşaltıldı. 26 Temmuz’da kolonları çatlayan binadaki 21 dairede 70 kişi yaşıyordu. Bina o tarihten itibaren tahliye edilmişti.
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