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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın

- Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın

Polisin eğlence mekanına girişi (Cep telefonu)

Eğlence Mekanı Alkollü İçki Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri İçki Servisi 

-Eğlence mekanlarından görüntüler (Cep telefonu)

( KONYA ) KONYA

- Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerde Çok Yüksek Riskli kategoride yer alan Konya’da polis ekipleri kısıtlama saatlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen eğlence mekanlarına baskın yaptı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetimlerde, üç ayrı eğlence mekanında bulunan toplam 64 kişiye idari para cezası uygulandı, 25 çalışana kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu, 3 iş yeri sorumlusu işlem yapılmak üzere polis merkezine telim edildi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan iki ayrı eğlence mekanı ile merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesinde bir iş yerine baskın yaptı. Polis ekiplerinin eğlence mekanlarında yaptığı kontrollerde, eğlence mekanlarının ruhsatsız olduğu, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı görüldü.
İş yerlerinde çalışan 25 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi.
Eğlence mekanlarındaki 64 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı. Üç iş yeri sorumlusu adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edilirken, ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi. (İHA-FM-
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