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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
‘Çok yüksek riskli’ İzmir’de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi

‘Çok yüksek riskli’ İzmir’de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi

Olay yeri genel ve detay görüntüler

Polis Eğlence Mekanı Polis Ekipleri Gori Trol 

-Müşterilerden genel ve detay görüntüler

( İZMİR )- Eğlence mekanına ve 22 kişiye binlerce lira ceza kesildi İZMİR

- Korona virüs vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kırmızı kategoride yer alan İzmir’de, polis ekiplerince eğlence mekanına baskın düzenlendi.
Mühürlenen iş yerine ve içeride bulunan 22 kişiye binlerce lira ceza kesildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan İzmir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından, Çiğli ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi.
İş yerine 40 bin lira ceza kesildi Ekipler tarafından, iş yerine kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira, kapı kilitlemek suretiyle denetimi elverişsiz hale getirmekten 5 bin lira olmak üzere toplamda 40 bin lira ceza kesildi. İş yeri kesilen cezaların ardından mühürlendi. 22 kişiye 70 bin 260 lira ceza İçeride bulunan şahısların tek tek kimlik kontrollerini yapan ekipler; 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 69 bin 960 lira, içlerinden 2 kişiye ise ayrıca kapalı ortamda tütün içmekten dolayı 300 lira olmak üzere toplamda 70 bin 260 lira cezai işlem uygulandı.
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