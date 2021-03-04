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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya’da denetimler sıklaştırıldı

Çok yüksek risk grubundaki Sakarya’da denetimler sıklaştırıldı

Denetimden drone görüntüleri

Sosyal Medya Aritas Sayılar Polis Ekipleri Kışla 

-Detaylar
-Aktüel görüntüler
-Denetimlerden detaylar

( SAKARYA )- Şehrin giriş ve çıkışlarında araçlar tek tek durduruldu- HES kodu ve GBT sorgulamasıyla gerçekleşen denetimler havadan da görüntülendi SAKARYA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni normalleşme dönemi kapsamında 260 bin personel ile denetim yapılacağını duyurmasının ardından korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da, denetimler sıklaştırıldı. Uygulama noktasında tek tek durdurulan araçlarda denetime tabi tutuldu. Uygulamalar havadan da görüntülendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yeni normalleşme dönemi kapsamında 260 bin personel ile denetim yapılacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da, denetimler sıklaştırıldı. Vakaların en aza indirgenmesi için şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışlarında denetimleri gerçekleştiren polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Vatandaşlara korona virüs tedbirlerine riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunulurken ekiplerin gerçekleştirdiği denetim havadan da görüntülendi. Öte yandan, korona virüs haritasında yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’nın vaka sayılarının en aza indirgenmesi ve tedbirlere riayet edilmesi konusunda Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’da sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor.
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