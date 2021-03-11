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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi

Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi

- N.A.'nın yürümesi, ekiplerin yardım etmesi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

-- Ambulansa alınması, ambulansın gidişi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 30 yaşındaki bir adam çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı adam hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi mevkisinde meydana geldi. 30 yaşındaki N.A. girdiği bunalım sonucu çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan N.A. ambulansa alındı. Genç adam kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.N.A.'nın midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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