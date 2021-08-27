Çocukluk hobisiyle antikacı oldu

-antika ürünlerden görüntü

-müşteriden görüntü

-İsmail Yaman röportaj

-Mahmut tül röportaj



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da çocukluktan itibaren merak sardığı işlerin peşinden koşan 40 yaşındaki İsmail Yaman, hiçbir eğitim almadan, ilgisini çeken konularda kafa yorarak hobilerini iş haline getirdi. İsmail Yaman, Yanık Çarşıdaki dükkanında, çocukluktan beri hayal ettiği antika işleri ile ilgileniyor. Küçük yaşlarda antika merakının başladığını, aslında bir hikaye bir anı sattığını söyleyen Yaman, "Kendimi bildim bileli eski eşya topluyorum merakım var. Çünkü antikanın bir hikaye bir anı olduğunu düşünüyorum. Bu merakım beni bu işi yapmama yönlendirdi. Ezelden beri topluyorum bu işi keyifle yapıyorum. Bir süre sonra bunu ticarete döktüm. Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ben sevdiğim işi yapıyorum insanlara tavsiyem herkes sevdiği işi yapsın, o zaman huzur buluyor insan. Antika bana keyif veriyor her baktığım ürün beni alıp başka yerlere geçmişe götürüyor. Gezmeyi çok sevdiğim için gittiğim her yerden bir antika ürün getiriyorum. Tabi ağırlıklı olarak insanlar getiriyor eski ürünlerini" dedi.

"Pandemi ile beraber geçmişe özlem oluştu" İnsanların özellikle ev hanımlarının antikaya yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Yaman, "Son birkaç yıldır özellikle pandemi sürecinden beri antikaya olan ilgi artmış durumda, bu da insanların eskiye olan özleminden kaynaklanıyor. Böyle olunca antika yaygınlaşıyor. İnsanlarla güzel bir bağ kurduk gelip bir çay içip buranın havasını soluyup gidenlerde oluyor, bu bile bize yetiyor" diye konuştu.

Dükkana gelen müşterilerden biri olan ve antikanın bir sevda olduğunu söyleyen Mahmut Tül, "Antika geçmişe özlemdir, anıların yaşatılmasıdır. Antika merakım dokuma halılarla başladı.

Şimdi de hoşuma giden antikaları İsmail beye veriyorum. Gençlerimiz antikayla artık çok uğraşmıyor. Benim için antika çok değerli, bence bir özlem bir sevdadır antika" şeklinde konuştu.

(BK-AKK-Y)

