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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek

Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek

Klip çekiminden detaylar

Kamera Çekim Kadına Şiddet 

-Röportajlar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Pandemi döneminde sıkılarak çocukluk hayali olan bir albüm çıkarmak için yola çıkan bir çocuk annesi Alara Kuru'ya ünlü oyunculardan destek geldi. Genç kadının "Yüreğim Sana" isimli ilk klibinde ünlü oyuncular Wilma Elles ve Burak Bozdağ rol aldı. Çocukluktan itibaren en büyük hayali şarkı söylemek ve albüm çıkarmak isteyen Alara Kuru, bu hayalini pandemiden çok sıkılınca gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Bir çocuk annesi olan Kuru, ilk olarak hayalini eşi Furkan Kuru'ya anlattı. Eşinin de desteğiyle beraber Alara Kuru, hayalini gerçekleştirmek için yola koyuldu. Alara Kuru'nun albümünün ilk klibi "Yüreğim Sana" isimli şarkısı için çekildi. Klipte ünlü oyuncular Wilma Elles ve Burak Bozdag rol aldı. Büyükçekmece’de gerçekleştirilen klip çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı. Çekim arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilma Elles, Alara Kuru ve Burak Bozdag son zamanlarda kadına şiddetin arttığı ve bu konuda herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Klipte rol icabı aldatan kadın rolünü oynayan Elles, "Gerçek hayatta çok aldatıldım. Bir kere aldatılınca bir daha güven olmuyor" dedi Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim Yüreğim sana şarkısı için kamera karşısına geçen Alara Kuru ise, “Uzun zamandır istediğim bir projeydi sonunda çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Bana bu yolda destek olan herkese teşekkür ederim. Wilma Elles, Burak Bozdag klipte rol oynadılar. Aranjör Mustafa Arapoğlu ve Kadir Balık ve Fatih Aksoylu büyük destek verdi. Ben klipte aldatılan kadını oynuyorum ancak hayatımda hiç aldatılmadım. Hayatımda bir kişiyi sevdim onunla da evlendim. Bu durumlar sıklıkla yaşanıyor hatta daha sonra şiddet boyutuna kadar gidiyor. Kadınlarımız sessiz kalmasınlar” diye konuştu.
(ÖFA
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