Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı

-ZANLININ ADLİYEDEN ÇIKARTILIŞI

-EKİPLERİ ZANLIYI GÖTÜRMESİ

-FOTO



( ZONGULDAK )- Fırıncıların 'seyyar satıcı' tartışması cinayetinde zanlı tutuklandı- Savcılıkta suçunu itiraf eden fırıncı, korkutmak için ateş etmiş ZONGULDAK



- Zonguldak’ta evine giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden simitçi Saban, Köroğlu (43) cinayeti ile adliyeye sevk edilen Cafer B., suçunu itiraf etti. 14 Ekim tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak’ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan fırın sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Suçunu adliyede itiraf etti Yaşanan olayın ardından Yaşanan olayın ardından ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, gözaltına alınan Cafer B., ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesine suçunu ifade etmeyen Cafer B., ekipler tarafında adliyeye sevk edildi. Cafer B., adliyede verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Cafer B., ifadesinde olayı daha önceden planlamadığını, Köroğlu'nu evin önünde tesadüf gördüğünü korkutmak amacıyla ateş açtığını iddia etti. İfadelerin ardından sanıklardan Sadık B.; savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla erbest bırakılırken cinayeti itiraf eden Cafer B.,tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti işleyen Cafer B., adliyeye çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı. (OA-



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