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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

- Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

-Zanlının çıkarılışı

İlk Müdahale A Haber Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Zanlının araca bindirilişi
--Polis merkezinden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 ay önce boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, sabah saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Özdemir (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasındaki gerginlik, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir’i bıçakladı. Sevda Özdemir kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı. Annelerinin bıçaklandığını yakınlarına haber verdiler Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Özdemir, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Yakalanan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kösecik gazetecilerin, ‘neden yaptınız?’ sorusunu ise cevapsız bıraktı. (HFV-RFK-
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