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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu

Hastanenin görüntüsü

-Yakınlarının bekleyişi
-Ölen kadının ablasının konuşması
-Ölen karı kocanın fotoğrafı
-detay

( DÜZCE )- Abla Yıldız: “3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti”- "Sürekli tartışıyorlardı” DÜZCE

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının ablası, “Sürekli tartışıyorlardı. Kardeşim kaç kere boşanma dilekçe verdi” dedi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Çarşısı'nda sabah saatlerinde 49 yaşındaki Metin Aygün eşi Mediha Aygün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Metin Aygün çocuklarının gözü önünde bıçak ile önce karısını öldürdü sonda da kendi canına kıydı. Cenazeler ise otopsileri yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınlarının bekleyişi sürüyor.Öldürülen kadının ablası Sema Yıldız olayı kardeşinden duyduğunu belirterek, “Sürekli tartışıyorlardı. Kardeşim kaç kere boşanmak için dilekçe verdi. Eşi bir türlü kabul etmedi. Olayı tam olarak bizde bilmiyoruz. Kardeşim 3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti. Eşi bunu bir türlü hazmedemiyor. Geçen geldiğinde tartışmışlar. Dün Yalova’ya gitmiş. Bu sabah gelmiş. Bu olay olmuş” şeklinde konuştu.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
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