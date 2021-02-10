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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı her geçen gün artıyor

Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı her geçen gün artıyor

Ailenin gelişinden görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Birinci Sınıf 

-Anne ’den görüntü
-Nahir T. Röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- HDP önünde devam eden evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, bir aile daha katıldı.
Eylemin 527’nci gününde çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı 201’e ulaştı. Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 527’inci gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Hakkari’den Diyarbakır’a oğluyla gelen anne Nihari T., 2014 yılında öğrenci olan 12 yaşındaki kızı Viyan T. için HDP önüne gelerek evlat nöbetine katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü ve 7 yıldır kendisinden hiç haber alamadıklarını belirten anne Nihari T., "Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Nerededir bilmiyorum. Kızıma sesleniyorum, kızım eve gel. Biz seni çok özledik. Lise birinci sınıfa gidiyordu. Biz öğrendik PKK götürmüş" dedi.
Açıklamasının ardından Nihri T., evladının fotoğrafını alarak nöbete katıldı.
(RK-YRT-
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