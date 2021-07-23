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Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi

Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi

olayın gerçekleştiği kanyondan detaylar

Kanyon Tahkikat Baraj Göleti Sudan Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinin koşarak sudan geçişi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir baba, baraj göletine düşen çocuklarını kurtarmak için kendi canından oldu. Olay, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Kısık Kanyonu’nda meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen baba, iki çocuğunun, kanyonu oluşturan gölete düştüklerini görür görmez suya atladı. Çocuklarını sağ olarak çıkaran baba ise bir anda kanyonun derinliklerinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, suda yaptıkları aramada babanın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan babanın cansız bedeni, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (MRT-
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