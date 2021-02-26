Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklarını göremeyince çatıya çıktı

Çocuklarını göremeyince çatıya çıktı

Çatıdaki genç

Polis Bild Nadan Göreme Sağlık Ekipleri 

-İş merkezi
-İtfaiye aracı
-Gencin binadan indirilmesi
-Polis aracına götürülmesi

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, bir kişi çocuklarının kendisine gösterilmemesini bahane ederek, iş merkezinin çatısına çıktı.Edinilen bilgiye göre, A.K. (31), boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri sürerek, Kilis Adliyesi karşısındaki 6 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Bir kişinin çatıya çıktığını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin uzun ikna çalışmaları sonucu A.K. iş merkezinin çatısından indirildi. A.K. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı