Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı...Atlama anı kamerada

- Yalova’da 25 yaşındaki Can M. çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı. Şahsın atlama anı anbean görülürken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Olay, Yalova kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can M. ikiz çocukları hasta olduğu ve göremediği için bunalıma girdi. Eşinden ayrı olan genç, yaklaşık bir yıldır çocuklarını göremediğinden pazar yerinde intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, şahsın pazar yerinin tepesinden atlamasına karşı branda açarken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Atlamaması için yaklaşık bir saat ikna edilmeye çalışılsa da Can M.’nin atlama anı anbean kaydedildi. Can M. Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.