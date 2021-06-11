Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı...Atlama anı kamerada

Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı...Atlama anı kamerada

intihar girişimi

İkiz Çocuk Güvenlik Önlemi İntihar Girişimi Göreme Polis Ekipleri 

-atlama anı
-branda ile kurtarılması

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da 25 yaşındaki Can M. çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı. Şahsın atlama anı anbean görülürken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Olay, Yalova kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can M. ikiz çocukları hasta olduğu ve göremediği için bunalıma girdi. Eşinden ayrı olan genç, yaklaşık bir yıldır çocuklarını göremediğinden pazar yerinde intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, şahsın pazar yerinin tepesinden atlamasına karşı branda açarken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Atlamaması için yaklaşık bir saat ikna edilmeye çalışılsa da Can M.’nin atlama anı anbean kaydedildi. Can M. Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement