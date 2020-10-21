Çocuklarını almaya gelen karısına icra mahkemesi önünde kurşun yağdırdı

-Olay yeri ambulans görüntüsü

-Olay yeri polis araç görüntüsü

-Olay yeri polislerin emniyet şeridi çekmesi

-Olay yeri polis ekipleri inceleme

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi

-Yaralı kadının sedye ile taşınması

-Ambulans ve hastane acil görüntüsü

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) - AKSARAY



- Aksaray’da boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrı yaşayan Firdevs Aytekin (30), çocukları alıp giden eşinden icra yoluyla getirttiği çocuklarını icra mahkemesinden almak isterken kocası tarafından çocuklarının gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Mahkemesi sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Ramazan A. (40) ve Firdevs Aytekin çifti bir süredir ayrı yaşamaya başladı.

Ramazan A., 3 çocuğunu da alarak eşinden ayrı yaşarken, bir süre önce çocukların velayetini alan anne Firdevs A. çocuklarını kocasından almak istedi. Ramazan A.’nın çocukları vermemesi üzerine Aksaray Adliyesi İcra Mahkemesi tarafından çocuklar merkeze bağlı Gençosman köyünde Ramazan A.’nın baba evinden alınarak annesine teslim edilmek üzere İcra Müdürlüğüne getirildi.

Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Müdürlüğüne gelen anne Firdevs Aytekin, çocuklarını alıp İcra Müdürlüğünden çıktığı sırada boşanma aşamasında olan eşi Ramazan A. sokak ortasında yanında getirdiği tabancayla eşini çocuklarının önünde kurşun yağmuruna tuttu. Kafasından ve sırtından vurulan kadın sokak ortasında kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan Firdevs Aytekin, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ramazan A., polis tarafından her yerde aranıyor. Anneleri gözleri önünde vurulan çocuklarda polisler tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (YC-AH-



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