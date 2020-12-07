Çocuklarına şiddet uygulayan babanın davasında mahkeme çocukların dinlenmesine karar verildi



- Şanlıurfa’da hortumla dövdüğü eşini evden kovduktan sonra 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan babanın yargılanmasına devam ediliyor. Çocukların da dinlenmesine hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Şanlıurfa’da iddiaya göre sürekli hortumla dövdüğü eşini evden kovduktan sonra yaşları 2 ile 9 arasında değişen 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladığı gerekçesiyle 17 Eylül 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen baba Ramazan Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 2’inci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Psikolojisinin bozuk olduğunu ve çocuklarını daha önce hiç dövmediğini iddia eden Ramazan Ç., bir anlık öfkeyle dövdüğünü ve pişman olduğunu belirtti.

Çocukların avukatı da suçun delillerle tespit edildiğini ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mağdur çocukların dinlenmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti. Şanlıurfa’da iddiaya göre Ramazan Ç. İsimli şahıs, hortumla dövdüğü eşini evden kovduktan sonra 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladı. Annenin şikayeti üzerine tutuklanan şahıs hakkında hazırlanan iddianamede “Eziyet etme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Şİ-SD-



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