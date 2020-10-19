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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi

Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi

Çocukların yoldaki akıntının içerisinde yuvarlanması

Yaz Günleri Yağan 

-Yola yatıp akan suyun içinde eğlenmeleri
-Çocukların suyun içinde yuvarlanmaları

( MERSİN )- Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelince çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı MERSİN

- Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelirken, çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı.Uzun yaz günlerinin ardından bugün akşam saatlerinde Mersin kent merkezine yağan yağmur çocukların eğlencesine dönüştü. Sosyal medyada yer alan ve merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, 5 çocuğun yaşadığı yağmur sevinci ekrana yansıdı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yağmurla oluşan akıntıyı eğlenceye dönüştüren çocuklar, ailelerinin ikazına rağmen yoldaki su birikintilerinin içinde yuvarlanarak serinliğin tadını çıkardı. Mersin'de özlenen yağmuru eğlenceye çeviren çocukların sevinci görenleri gülümsetti.
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