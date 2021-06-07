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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların torpille oyunu kanlı bitti

Çocukların torpille oyunu kanlı bitti

Yaralının görüntüsü

-Olay yeri

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta oyun oynayan çocuğun üzerine atılan torpil patladı; 1 çocuk yaralandı Olay Turgutalp mahallesi Funda sokakta meydana geldi. Berra Elmas E.(9), sokakta arkadaşlarıyla oynamaya başladı.
O sırada çocuklardan biri fitilini yaktığı torpili Berra'nın üzerine attı. Atılan torpil kaçmaya çalışan Berra'nın yanında patladı. Patlaması sonucu minik kız, sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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