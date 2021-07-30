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Çocukların teslim olması, evlat nöbetindeki ailelerin umutlarını çoğalttı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocukların teslim olması, evlat nöbetindeki ailelerin umutlarını çoğalttı

Çocukların teslim olması, evlat nöbetindeki ailelerin umutlarını çoğalttı

Ailelerden görüntü

Terör A Haber Güvenlik Güçleri Allah Terör Örgütü 

-Mevlüde Üçdağ konuşması
-Genel ve detay,

( DİYARBAKIR )- Anne Mevlüde Üçdağ:“Çocukların teslim olmasıyla umutlarımız daha da çoğaldı” DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti ilk günkü kararlılıkla sürerken, çocuklar tek tek teslim olmasıyla umutlarına umut oldular. Oğlunun fotoğrafını öpen evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, "Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum. Gel seni burada bekliyorum ve vallahi gitmeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum gel teslim ol"dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti tüm kararlılıkla devam ediyor. 2 yıla yakındır HDP Diyarbakrı il binası önünde evlat nöbetinde olan Ayşegül Biçer oğluna, Güllü Turan kızına ve Hayriye Akyüz kardeşine kavuşmasıyla ailelerin umutlarına umut oldu. Çocuklarına kavuşacaklarının umutlarını taşıdıklarını ve bütün çocukların dağda gelip teslim olmasını isteyen terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ, çocukların terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok sevinçli olduğunu ve kendi çocuklarının da bir önce teslim olmasını istedi. “2 yılda 31 evladımız terör örgütünden kaçarak teslim oldu” 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını ve oğlunu alıncaya kadar HDP il binası önünde ayrılmayacağını aktaran anne Üçdağ, “Eylem yaptığımız 3 Eylül 2019’dan bugüne 31 evladımız terör örgütünden kaçarak teslim oldu. Çocukların teslim olmasıyla umutlarımız daha da çoğaldı ve çok mutlu olduk. Dağdan kaçıp gelenlerde bizim evlatlarımız ve İnşallah bizim evlatlarımızda biran önce akılları başlarına gelip kaçıp gelecekler. Bizler burada onları bekleyeme ve alıncaya kadar nöbette olmaya devam edeceğiz” dedi.
“Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum” Olunun fotoğrafını öperek teslim olmasını isteyen anne Üçdağ, “Ben buradan oğluma sesleniyorum; oğlum sen beni görüyor ve duyuyorsan ne olursa olsun sesime ses ol ve gel güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum. Gel seni burada bekliyorum ve vallahi gitmeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum gel teslim ol” diye konuştu.
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