Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki cipin bagajında oturan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kdz. Ereğli’de cipin bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde 3 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu. Atatürk Bulvarı’nda yaşanan bu olayda araç kilometrelerce bu şekilde yoluna devam etti. Üç çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

