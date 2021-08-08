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Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Trafikte çocukların bagajda seyir etmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Bild Kamera Uttu Cep Telefonu 


- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki cipin bagajında oturan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kdz. Ereğli’de cipin bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde 3 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu. Atatürk Bulvarı’nda yaşanan bu olayda araç kilometrelerce bu şekilde yoluna devam etti. Üç çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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