- Beyoğlu’nda çocukların sokak arasındaki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Seyir halindeki aracın arkasına asılan çocukların oyunu yürekleri ağza getirdi. Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Dolapdere Mahallesinde gerçekleşti. Sokakta oynayan çocuklar kamyonetin geldiğini görerek önce peşinden koşmaya başladılar. Uzun takip sonucu kamyonete ulaşan çocuklar kasasına atlayarak tehlikeli yolculuğa başladılar. Uzun süre kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. (VEG- ÖY-
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