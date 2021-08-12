Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasında

-O anlara ait cep telefon kamerası görüntüsü



( SAKARYA ) -Sinek ilaçlama aracının arkasına tutunarak yolculuk ettiler SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşerat çalışması yapan seyir halindeki aracın arkasına tutunan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Yaz aylarının gelmesiyle çoğalan sinek ve böcekleri etkisiz hale getirmek için çalışmalar kent genelinde devam ediyor. Bu doğrultuda Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşerat çalışması yapan seyir halindeki aracın peşinden koşan ve aracın arkasına tutunarak tehlike oluşturan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli eğlenceleri ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, çocukların haşere ilaçlama aracının peşinden koşması ve aracın arkasına tutunarak yolculuk yapması yer alıyor.

