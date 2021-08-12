Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasında
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasında

Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasında

Çocukların haşerat ilaçlama aracının arkasından koşması ve araca tutunması

Karya Kamera Telefon Kamerası Cep Telefonu 

-O anlara ait cep telefon kamerası görüntüsü

( SAKARYA ) -Sinek ilaçlama aracının arkasına tutunarak yolculuk ettiler SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşerat çalışması yapan seyir halindeki aracın arkasına tutunan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Yaz aylarının gelmesiyle çoğalan sinek ve böcekleri etkisiz hale getirmek için çalışmalar kent genelinde devam ediyor. Bu doğrultuda Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşerat çalışması yapan seyir halindeki aracın peşinden koşan ve aracın arkasına tutunarak tehlike oluşturan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli eğlenceleri ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, çocukların haşere ilaçlama aracının peşinden koşması ve aracın arkasına tutunarak yolculuk yapması yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı