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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kamerada

Çocuklardan görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Küçük Çocuk Bisiklet Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa İnegöl'de 3 çocuğun bindiği bisikleti görenlerin yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu ise böyle görüntülendi. İnegöl'de en kolay ulaşım aracı olarak Bisiklet ve Motosiklet ile Elektrikli bisikletler yaygın bir şekilde kullanıyor. Bazen bu tip araç ve gereçleri kullananlarını görenler şaşırıp kalıyor. Kemalettin Şamipaşa Caddesinde bir kişinin binmesi gereken bisiklete 3 kişi bindi. Tehlikenin farkında olmayan çocuklar trafiğinin en yoğun olduğu cadde de bisikletle seyir halindeyken böyle görüntülendi. Yaptıklarının oyun olduğunu sanan küçük çocuklar hiç bir şey olmamış gibi biri önde oturdu. Biri bisikleti sürdü, biride bisikleti sürenin omuzlarına tutunarak yolcuk etti. Bir süre sonra çocuklar gözden kayboldular geri ise bu tehlikeli yolculuklarındaki görüntüler kaldı.
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