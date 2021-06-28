Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların süs havuzundaki tehlikeli eğlencesi kamerada

Çocukların süs havuzundaki tehlikeli eğlencesi kamerada

Çocukların yüzdüğü anlar

Kamera Yasaklar Cep Telefonu 

-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüpsultan Meydanı’nda sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen meydanda bulunan süs havuzuna girip serinledi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu İstanbul’da, serinlemek isteyen çocuklar Eyüpsultan Meydanı’nda bulunan süs havuzuna girdi. Elektrik tesisatına bağlı çalışan ve derinliği 30-40 santimetre olan havuza balıklama atlayan çocuklar, yasakları dinlemedi. Çocukların tehlikeli eğlencesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement