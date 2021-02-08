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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların Survivor'u renkli görüntüler oluşturdu

Çocukların Survivor'u renkli görüntüler oluşturdu

Çocukların parkurlarda yarışması

Yarış Televizyon Survivor Yarışma Programı Kullar 

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( OSMANİYE ) -- Osmaniye’de kısıtlamada canı sıkılan çocuklar evlerinin bahçelerine kurdukları survivor parkurunda doyasıya eğlendi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kısıtlamadan dolayı canları sıkılan çocuklar evlerinin bahçesine kendi imkanlarıyla kurdukları Survivor parkurunda hem yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler. Aile büyüklerinin de dahil olduğu yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Düziçi ilçesine bağlı Alibozlu köyünde yaşayan çocuklar, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canları sıkılınca televizyonda yayınlanan Survivor yarışma programından esinlenerek kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerine Survivor parkuru kurdular. Aile büyüklerinin de dahil olduğu oyunlarda ortaya renkli görüntüler çıkarken çocuklar hedefe ulaşabilmek için var güçleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Hem yarışan hem de doyasıya eğlenen çocuklar kısıtlama sürecinde canları sıkıldıkları için böyle bir aktivite yaptıklarını söylediler. Birinci olabilmek için kıyasıya mücadele eden çocuklar, “Okullarımız tatil, kısıtlama nedeniyle evde canımız sıkıldı. Kendi imkanlarımızla evimizin bahçesine Survivor parkı kurduk. Arkadaşlarımızla yarışarak eğleniyoruz” dediler. (SKY-
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