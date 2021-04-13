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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar

Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar

- Toplantıdan detay

Basın Toplantısı Toplantı Eğitim Projesi Uluslararası Özel Sektör 

--Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören'in röportaj

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’daki eğitim ve öğretim sektörüne yeni bir vizyon kazandırma amacı ile yola çıkan Yedi Vadi Okulları, kurumu basın toplantısı ile tanıttı. Okul; bünyesinde eğitim gören çocukların sağlığı için kantin uygulamasını kaldırdı. Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören, yeni bir eğitim projesi oluşturduklarını belirterek, “Birçok tanımı olmakla beraber, ‘Eğitim, insanın tavır ve davranışlarında bilinçli olarak amaçlarına uygun bir şekilde meydana gelen değişiklik sürecidir. Eğitim gelecek kuşakların tüm boyutlarıyla hayata hazırlanmasıdır. Diğer bir yönüyle de eğitim, insanlık tarihi kadar eski olup, gerek birey olarak gerekse toplum olarak hayatı sürdürebilmenin neredeyse temel dayanağıdır. Su ve ekmek kadar elzemdir. Hiç şüphesiz ki toplumların başarısı, geleceğe güvenle yürümesi ve yeni neslin bilgi ve birikimleriyle yaşama katkı sunabilmesiyle doğru orantılıdır. Eğitim uluslararası sözleşmeler ve ülkemizde Anayasa ile garanti altına alınmış temel haklardandır. Buna göre; ‘Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz, dışlanamaz ve engellenemez. ’Hükümranlık gücünü elinde bulunduran devlet, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Özellikle son yıllarda yaygın bir biçimde devlet erki eğitim sorumluluğunu tercihen, gerekli yasal zeminde ve denetim yetkisini elinde bulundurma koşuluyla kısmen özel sektör ile de paylaşmıştır. Yedi Vadi okullarında çocuklarımız için yüzde yüz güvenli eğitim ortamları oluşturuyoruz. Gıda güvenliğinden emin olmadığımız ürünleri kullanmıyor ve yemeklerimizi kendi mutfağımızda üretiyoruz. Gıda güvenliğinden emin olamadığımız için okullarımızda asla kantin bulundurmuyoruz" dedi.
(BRK-İHS)
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