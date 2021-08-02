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Çocukların römorkta havuz keyfi kamerada
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların römorkta havuz keyfi kamerada

Çocukların römorkta havuz keyfi kamerada

Çocukların havuzda yüzmesi

Yüzme Kamera 

-Yüzmeden genel ve detay
-Çocukların konuşması
-Traktör ve römorkun genel görüntüsü

( ADANA -ÖZEL)-Adana’nın havuzu olmayan Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, çocukların serinlemesi için traktörünün römorkunu havuza çevirdi ADANA

- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, bir kişi mahalledeki çocukların serinlemesi için traktörünün römorkunu havuza çevirdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye çıktığı Tufanbeyli'de serinlemek isteyen ancak girecekleri havuz olmayan çocukları bir vatandaş sevindirdi. Memiş Öztürk, traktörünün römorkunu naylon brandayla havuza çevirdi. Öztürk mahalledeki bütün çocukları da çağırarak römork havuzda serinlemesini sağladı. Çocuklar bu durum karşısında çok mutlu olurken, sıcaktan bunaldıklarını ancak gidecek havuzları olmadığı için çok üzüldüklerini belirterek, “Römorku havuz yaparak serinledik. İlçeye çocuklar için havuz yapılmasını istiyoruz” dediler. Çocuklar uzun süre havuz römorkta serinleyerek gönüllerince eğlendi.
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