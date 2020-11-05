Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı

-Gözünden detay

-Ferhat Turgut’un eşeği beslemesi

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( ELAZIĞ )- Bir gözü tramvaya bağlı diğer gözü katarak nedeniyle görmeyen eşeğin tekrar görmesi için İstanbul'da tedavi edilmesi halinde düzelme ihtimalinin olduğu belirtildi ELAZIĞ



- Elazığ’da gözleri görmeyen ve çocukların oyuncağı haline gelen eşek, bir vatandaş tarafından fark edilip bildirilmesi üzerine hayvanları koruma polisleri ve belediye ekipleri tarafından kurtarılarak, tedavi altına alındı. Elazığ'ın Doğukent Mahallesinde boş bir arazide çocukların üzerine bindiği maskotu haline getirdiği eşeği gören vatandaşlardan Ferhat Turgut, duruma müdahale etti. Çocuklardan eşeği kurtarıp, serbest bırakan Turgut, eşeğin kendi etrafında döndüğünü görünce gözlerinin görmediğini anladı. Evinin bahçesinde eşeği bir gün besleyen Turgut, daha sonra hayvan polis biriminin kurulduğunu öğrenerek durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine devreye giren İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna bağlı polisler, irtibata geçtiği belediyenin ekipleriyle eşeği aldırıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülmesini sağladı. Burada tedavi altına alınan eşeğin bir gözünün katarak, diğerinin ise tramvaya bağlı görme yetisini kaybettiği belirlendi. Kendi başına hayatını devam ettirmesi imkansız olan eşeğin yaşaması için bir hayvansever tarafından sahiplenilerek bakımının yapılması gerektiği belirtildi. "Katarak ameliyatı ile görme şansı olabilir" Eşeğin bir gözünde katarak olduğunu belirten FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Çok az görüyor. Diğer gözü tramvaya maruz kalmış. Bir boğuşma, köpek saldırısı veya düşmeye bağlı olabilir. Göz görme yeteneğini kaybetmiş. Üzerinden en az 6 ay geçmiş. Çünkü göz iyice küçülmüş, göz boşluğu içerisine dibe kadar inmiş. Artık görme yetisi yok. Hayatını bundan sonra böyle devam edecek. Bakıma muhtaç. Yardım olmadan beslenmesi ve hareketi zor. Yön bulamaz. Mutlaka yardım elinin uzanması gerekir. Birinin sahiplenip hareketine yardım etmesi gerekir. Yoksa bu gözlerle hem beslenmesi hem hakaret etmesi çok zor. Katarak ameliyatı olabilir. İstanbul’da bir hayvan göz hastanesi var. Orada belki düzeltilebilir" dedi.

Duyarlı vatandaş kurtardı Hayvanın Doğukent Mahallesinde bulduğunu aktaran Ferhat Turgut, "İş dönüşüne evime yakın bir noktada buldum. İki tane çocuk üzerindeydi. Diğer ikisi de sopa ile vuruyordu. Arabayı durdurdum müdahale de bulundum. Hayvanı saldım ve 20 metre gittikten sonra kendi etrafında dönmeye başladı.

Ardından yanına gittim. Yakından baktığımda görmediğini fark ettim. Kendi etrafında daire çiziyordu. Bir gün bahçede misafir ettik. Daha sonra emniyetten arkadaşlar çok yardımcı oldular. Belediye ile iletişim haline geçip hayvan hastanesine getirdik. Bu hayvanın tek başına doğada yaşaması imkansız. Birileri tarafında sahiplenilmesi gerekiyor. Arayanlar oldu. Ankara’dan bir arkadaşımız aradı. Bir çiftliği varmış görüşme halindeyiz. Nasip olursa hayatını orada devam ettirecek. İnşallah sahiplenirler" diye konuştu.





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