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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocukların ölümüne futbol aşkı

Çocukların ölümüne futbol aşkı

Çocukların çevre yolunda top oynaması

Tehlikeli Oyun Kamera Keçi Emniyet Şeridi 

-Genel ve detay görüntüler
-Röportajlar

( OSMANİYE )- Osmaniye'de keçi otlatırken çevre yolunun ortasında tehlikeye aldırış etmeden futbol oynayan çocuklar hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktu OSMANİYE

- Osmaniye’de keçi otlatırken canı sıkılan çocuklar Güney Çevre Yolunda tehlikeye aldırış etmeden saatlerce futbol oynadı. Hızla gelen araçlardan korunmak için apar topar emniyet şeridine geçen çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansırken ölüme şut çeken 3 çocuğun futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçti. Edinilen bilgiye, merkez Güney Çevre Yolu Şehit Adil Karagöz Anadolu Lisesi mevkiinde keçi otlatan çocukların canı sıkıldı. Yanlarında top bulunan çocuklar can sıkıntısını futbol oynayarak gidermek istedi. Ağır vasıta araçlarının şehir merkezinden geçişini önlemek amacıyla yapılan Güney Çevre Yolunu tercih eden 3 çocuk tehlikeye aldırış etmeden yolda futbol oynamaya başladı.
Hızla gelen araçları fark eden çocuklar apar topar çevre yolunun emniyet şeridine geçerek kendilerini emniyete almaya çalıştı. Zaman zaman yoldan geçen sürücüler klakson çalarak çocuklara uyarıda bulundu. Çocukların futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçerken trafiği de tehlikeye düşürdü. Çocuklar yeter ki top olsun her yerde futbol oynayabileceklerini söylediler. (SKY-
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